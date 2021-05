PSG : « Verratti a bai… ta femme », la réponse imagée de Daniel Riolo

Dans : PSG.

Impossible de le nier, Marco Verratti est la tête de Turc de Daniel Riolo. Ce dernier a décidé d'évoquer ouvertement le sujet.

Le polémiste de RMC n’a de cesse de critiquer le milieu de terrain italien, et ce depuis ses débuts au PSG. Ses prolongations annuelles pour se faire augmenter, ses tergiversations pour quitter le club et rejoindre le Barça, son hygiène de vie discutable et surtout son niveau de jeu insuffisant pour porter le PSG, Daniel Riolo a toujours critiqué l’ancien de Pescara. Cet acharnement lui a, à son tour, valu de nombreuses critiques, ou pires, sur les réseaux sociaux ou auprès des auditeurs de la radio sportive, pour qui le consultant va trop loin. Dans un entretien à L’Equipe, Daniel Riolo a mis les pieds dans le plat, expliquant son style parfois vindicatif, et assommant totalement de péter les plombs en insufflant à tout-va sur les réseaux sociaux quand il estime cela justifié.

« Au tout début, il y a eu des échanges qui ne pourraient plus avoir lieu aujourd'hui à l'antenne, c'était violent. On m'a souvent dit que j'étais agressif... Mais j'ai toujours trouvé que c'était respectueux de rentrer dedans. C'est une émission populaire, avec de l'interactivité, il faut parler aux gens comme ils le font. Je me mets à la hauteur du mec. Celui qui souhaite avoir une discussion intellectuelle, OK, je me sens à l'aise. Si un autre veut une discussion de comptoir, parfait, je m'adapte. Et si encore un autre me dit : "Verratti a baisé ta femme, c'est pour ça que tu le critiques", je lui réponds : "Va te faire enculer !" Ceux qui affichent sur Twitter mes messages d'insultes ou veulent les envoyer à mes patrons, je n'en ai rien à cirer… », a bien fait comprendre un Daniel Riolo remonté comme un coucou à l’idée d’avoir de nouveaux débats houleux, que ce soit sur Marco Verratti ou autre chose.