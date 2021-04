PSG : Icardi à l’AC Milan, une trahison à 55ME ?

Dans : PSG.

Capitaine historique de l’Inter Milan avant de signer au PSG, Mauro Icardi est ciblé par l’AC Milan dans l’optique du mercato estival.

Auteur de 20 buts toutes compétitions confondues avec le Paris Saint-Germain la saison dernière, Mauro Icardi est plus en difficulté depuis la reprise au mois d’août. Confronté à la concurrence de Moise Kean, l’international argentin est également plombé par les blessures. Utilisé à 15 petites reprises en Ligue 1 en 2021-2022, Mauro Icardi n’a trouvé le chemin des filets qu’à cinq reprises. Un bilan famélique pour un buteur de ce calibre. Agacé par les pépins physiques du joueur, Leonardo ne s’opposera pas à son départ en cas de proposition cet été durant le mercato. Cela tombe bien, Todo Fichajes avance qu’un cador du championnat italien est très intéressé. Et cela ne manquera pas de provoquer l’hystérie en Série A puisqu’il s’agit de l’AC Milan.

121 buts en 219 matchs de Série A

Bien que Zlatan Ibrahimovic soit en passe de prolonger d'une année supplémentaire, le club lombard souhaite recruter un avant-centre plus jeune afin de se partager le temps de jeu avec la star suédoise. Malgré son statut d’ancien capitaine et buteur historique du rival de l’Inter Milan, Mauro Icardi a le profil idéal aux yeux de la direction de l’AC Milan. Paolo Maldini apprécie le profil de l’Argentin, un véritable joueur de surface, très efficace et surtout rodé à la Série A. C’est peu de le dire quand on sait que Mauro Icardi a inscrit 121 buts en 219 matchs au sein du championnat italien. Financièrement, l’opération sera toutefois complexe. Le PSG et l’AC Milan devront s’asseoir à la table des négociations et se monter particulièrement imaginatifs pour trouver un accord dans la mesure où Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi estiment Mauro Icardi à environ 55 ME, soit 5 ME de plus que le prix d’achat du PSG en provenance de l’Inter Milan l’été dernier.