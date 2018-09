PSG : Venir pour défendre et se prendre trois buts...

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Adrien Rabiot, milieu de terrain du PSG, après la défaite 3-2 à Liverpool en Ligue des Champions : « On est déçu forcément. A la mi-temps même si on est mené 2-1, on avait fait une bonne prestation. On était venu pour défendre, on connaissait l'intensité qu'ils peuvent mettre. On fait une très bonne première période. On est déçu, mais il y a du positif dans tout ça, on a respecté les consignes, on a essayé de les mettre en difficulté sur des contres. On connait l'intensité qu'ils mettent, comme je l'ai dit, on savait qu'on allait venir défendre. On a été bon, même au milieu avec des joueurs qui ne jouent pas là d'habitude. Il faut féliciter tout le monde, surtout les joueurs qui ont joué au milieu et qui n'ont pas l'habitude. On marque deux buts et ce n'était pas suffisant, mais il y a beaucoup de positif ». (RMC Sport)