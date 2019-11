PSG : Vendre Neymar, garder Mbappé, le plan secret de Paris ?

Dans : PSG.

Lancé dans les négociations pour prolonger Kylian Mbappé, le PSG pourrait miser sur l'attaquant français la somme récoltée par la vente de Neymar au Barça au mercato 2020. C'est l'idée folle relayée par la presse espagnole.

Le Paris Saint-Germain ne le cache plus réellement, la priorité numéro 1 actuellement est d’aboutir à un accord avec le clan Mbappé afin que le champion du monde prolonge son contrat avec le club de la capitale. Leonardo et Nasser Al-Khelaifi ont reçu le feu vert du Qatar afin de faire ce qu’il faut pour conserver Kylian Mbappé, dont le potentiel sportif et marketing semble en mesure de représenter une valeur colossale dans les années qui viennent. Mais si l’attaquant français veut un gros projet sportif, afin de pourquoi pas décrocher le Ballon d’Or, l’aspect financier de l’opération est loin d’être négligeable. Et pour parvenir à une solution à même de convaincre Kylian Mbappé, le PSG a une idée en tête affirme ce lundi Mundo Deportivo.

Le média catalan explique que Leonardo a convaincu les responsables qataris du Paris Saint-Germain qu’il ne faut pas retenir Neymar, le directeur sportif brésilien étant totalement écoeuré par le comportement extra-sportif de la star brésilienne dont il pense qu’il n’est pas à la hauteur des attentes et de l’investissement fait par le PSG. Et le FC Barcelone pourrait donc recevoir un accueil très favorable lors du prochain mercato s’il revient à la charge pour Neymar avec un gros chèque. L’argent ainsi récolté en vendant le Brésilien serait utilisé pour prolonger Kylian Mbappé au-delà de 2022, date de la fin de son actuel contrat. Le départ de Neymar permettrait en plus au joueur français d’avoir les clés du projet parisien.