PSG : Vendre Neymar ? Domenech répond à Dugarry !

Laisser filer Neymar au mercato pour mieux recruter et ainsi oublier un joueur qui n’est jamais là au moment décisif, c’est la stratégie envisagée par Christophe Dugarry pour le Paris Saint-Germain. Le consultant de RMC tablait sur une vente à 250 ME, afin de renflouer les caisses et faire venir des joueurs capables d’aider le PSG à enfin franchir un cap en Coupe d’Europe. Une stratégie qui n’est pas du tout celle du club de la capitale, et cela se comprend clairement pour Raymond Domenech. L’ancien sélectionneur de l’équipe de France estime que le PSG doit conserver ceux qui sont considérés parmi les meilleurs joueurs du monde pour remplir ses objectifs à l’avenir.

« Moi je crois à la stratégie du PSG. S’ils veulent gagner la Ligue des champions, s’ils veulent compter dans la future ligue européenne qui est en train de se mettre en place, il faut qu’ils gardent leurs stars, il faut qu’ils restent devant. S’ils perdent un des deux joueurs, ils abandonnent leur projet, les Qataris peuvent rentrer chez eux… Ils vont rester, ils seront revalorisés. Ils vont les bloquer et le débat sera terminé », a expliqué le consultant de La Chaine L’Equipe, persuadé que Neymar et Mbappé retenteront leur chance en Ligue des Champions la saison prochaine sous le maillot parisien.