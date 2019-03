PSG : 250 ME ça ne se refuse pas, Dugarry veut sacrifier Neymar

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Comme la saison dernière, Neymar s’est gravement blessé et au moment de faire les bilans en mai prochain, on constatera que le Brésilien n’a joué que six mois dans l’année. Cela commence à devenir gênant pour Christophe Dugarry, lequel a confié sur l’antenne de RMC Sport que la direction du Paris Saint-Germain serait bien inspirée de vendre Neymar lors du prochain mercato, en cas d’offre supérieure ou égale à 250 ME. En revanche, le champion du monde 1998 insiste sur le fait que sa succession doit absolument être préparée en amont. Au risque de frôler la catastrophe industrielle…

« Moi, je le vends… Enfin, je ne m’en sépare pas si je ne vois pas qui je peux recruter. Mais si tu peux prendre 250 millions de Neymar, plus son salaire, tu peux prendre trois ou quatre costauds à côté. Mais si c’est pour faire partir Neymar et me retrouver avec des joueurs qui n’ont pas le niveau, je le garde bien évidemment. Je vois à Liverpool ce que je peux leur piquer. Neymar, il ne joue que six mois, il y a trop de si » a confié l’ancien international français, convaincu que le PSG pourrait bâtir une grosse équipe autour de Di Maria et de Mbappé en vendant Neymar pour une telle somme. Le raisonnement se tient, mais il ne fera sans doute pas l’unanimité chez le supporters parisiens.