PSG : Une victoire à 16 ME pour Danilo Pereira

Dans : PSG.

Prêté avec une option d’achat par le FC Porto lors du dernier mercato estival, Danilo Pereira saura dimanche soir s’il devient officiellement un joueur du Paris Saint-Germain ou pas.

Même s’il a connu des débuts difficiles avec Thomas Tuchel, qui avait décidé de le repositionner en défense centrale pour laisser Marquinhos au milieu de terrain, l'international portugais a quand même réalisé une saison correcte sous le maillot du PSG. Auteur de 44 matchs toutes compétitions confondues, Danilo a pleinement participé au succès du club de la capitale française en finale de la Coupe de France contre Monaco mercredi. Ce week-end, il fera son maximum pour être sacré champion de France au nez et à la barbe du LOSC. Un dénouement qui aura une importance particulière sur son avenir. Car pour l’instant, le joueur de 29 ans appartient encore au FC Porto. Prêté avec une option d’achat, le champion d’Europe 2016 est donc encore dans le flou par rapport à son avenir.

Danilo officiellement Parisien dimanche ?

Malgré tout, il a quand même de fortes chances de signer un vrai contrat avec le PSG. Vu que son option d’achat est liée aux résultats de son équipe, Danilo sera vite fixé. En effet, selon Fernando Gomes, l'administrateur de Porto, le PSG devra obligatoirement lever l’option d’achat, estimée à 16 millions d’euros, si les Parisiens terminent dans les deux premiers du championnat. Dans ce cas-là, Danilo signerait un contrat jusqu’en 2025 avec Paris. Par contre, si le PSG s’écroule lors de la dernière journée de L1 et qu’il finit troisième derrière Lille et Monaco, ce qui est encore possible, Paris aura alors le choix de lever l’option ou non. Ce qui est sûr, c’est que le PSG a déjà déboursé 4 ME pour obtenir le prêt de Danilo en début de saison. Pour le reste, rendez-vous dimanche soir.