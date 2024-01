PSG ‍: Une terrible nouvelle en cas de victoire en Ligue des Champions

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG fait moins peur en Europe, mais conserve toujours l'espoir de remporter la Ligue des Champions. La conséquence serait désastreuse dans un dossier bien précis.

En difficulté dans son groupe de Ligue des Champions, le PSG a tout de même réussi à passer l’écueil de la première phase. Un nul obtenu à Dortmund lors de la dernière journée a permis de repousser le Milan AC pour conserver la deuxième place, derrière le club allemand. Le tirage au sort a pour une fois été clément avec Paris, qui affrontera la Real Sociedad et aura le statut de favori pour ce 1/8e de finale. De quoi voir plus loin et enfin aller chercher le Graal ? Pour beaucoup d’observateurs, le PSG n’est pas forcément prêt à aller aussi haut, mais bien évidemment, pour les joueurs, les dirigeants et les supporters du club de la capitale, s’il y a une opportunité d’aller au bout, personne ne s’en privera. Nasser Al-Khelaïfi court après ce trophée depuis 13 ans, et il estime avoir assez attendu même s’il est bien conscient que son club n’est pas le favori numéro 1.

Le renouvellement de cet été fait toutefois du Paris SG une équipe difficile à cerner, avec un Kylian Mbappé qui est capable à lui tout seul de faire basculer un match. C’est ce dont rêve une formation qui n’a pas su convaincre en Ligue des Champions la saison passée, prenant la porte sans même y croire face au Bayern Munich. Le numéro 7 avait alors expliqué que les échecs de son club en C1 ne ternissaient pas forcément son avenir. « Si je liais mon avenir à la Ligue des champions, et je ne manque pas de respect au club, je serais parti très loin », avait confié KM7 après avoir digéré une nouvelle élimination précoce de la compétition phare en Europe.

Mbappé partirait du PSG en héros

Mais que se passera-t-il si, à l’inverse, le PSG venait à remporter la Ligue des Champions ? Pour Dominique Sévérac, il ne fait aucun doute que cela sonnerait le glas de l’aventure de Mbappé à Paris, ce dernier aurait alors « fini le game ». Parvenir à réaliser cet exploit le libérerait totalement et déboucherait sur son départ en grandes pompes, avec le titre de héros éternel. « En revanche, il paraît acquis qu’une victoire finale en C1 provoquerait son départ. Car il vit traversé par ce rêve : remporter la première Ligue des champions de l’histoire du PSG parce qu’il aime ce fanion et cette ville, mais surtout les défis impossibles afin de laisser une trace dans l’histoire de son sport. Il lui faudrait alors chercher un nouvel objectif, à trouver dans l’exil, en remettant les compteurs de sa magie personnelle à zéro », explique ainsi le journaliste du Parisien, pour qui Mbappé serait alors adoubé par toute une ville pour rejoindre un nouveau défi. Que ce soit ensuite à Madrid ou à Liverpool, les supporters du PSG ne s’en soucieraient probablement pas.