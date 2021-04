PSG : Une surprise XXL pour la prolongation de Neymar

Dans : PSG.

Neymar est toujours aussi bien parti pour prolonger au PSG. Mais la durée du contrat pourrait être encore plus longue que prévue, emmenant le Brésilien jusqu'à ses 35 ans à Paris.

Nasser Al-Khelaïfi affiche une telle certitude, qu’il parait impossible d’imaginer une autre issue qu’une prolongation de contrat pour Neymar au PSG. Annoncée depuis des semaines, cette fameuse signature tarde à se faire, alors que tout le monde l’attendait pendant la dernière trêve internationale, quand le Brésilien, situation sanitaire oblige, était resté sagement en France tout en soignant sa blessure. Mais il faut croire que les deux camps attendent le moment parfait, avec peut-être un accord à trouver avec son compère d’attaque Kylian Mbappé, pour faire la grande annonce. Concernant Neymar, il risque toutefois d’y avoir une date qui va surprendre tout le monde quand le contrat sera signé. Ce sera l’année 2027. En effet, l’ancien prodige de Santos est parti pour prolonger sur le très long terme, et même au-delà de 2026, annonce L'Equipe ce jeudi.

C’est en effet pour six ans (cinq ans sans compter son contrat allant déjà jusqu’en 2022) que Neymar va se lier au PSG. Un véritable tour de force de la part du Brésilien, qui s’assure ainsi un contrat en béton armé pour les six prochaines années, lui qui aura ainsi 35 ans à la fin de son engagement avec le club francilien. Et dire qu’au début des discussions, quand le « Ney » n’était pas encore chaud pour s’engager avec certitudes sur le long terme avec le Paris SG, il envisageait de signer pour les trois prochaines années uniquement... Mais ce deal extra-long est aussi une réussite pour Nasser Al-Khelaïfi, qui s’assure ainsi la présence d’une star mondiale dans ses rangs pour le très long terme, et en profite pour mettre fin aux nombreuses rumeurs. Celles d’un départ de Neymar bien évidemment, et celles plus en filigrane d’une sortie des Qataris du PSG une fois la Coupe du monde 2022 disputée dans l’Emirat. Avec un Neymar sous ses ordres jusqu’en 2027, le Paris SG envoie un message à la planète football : il sera très difficile d’aller chercher contractuellement les stars de son équipe. Un message qui vaut bien évidemment aussi pour Kylian Mbappé, qui penche de plus en plus pour une prolongation au sein du club de sa ville.