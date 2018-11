PSG : Une Super Ligue avec ses accusateurs ? Paris se venge !

Dans : PSG, Foot Europeen.

Critiqué par quelques grands clubs européens, le Paris Saint-Germain serait prêt à faire capoter un nouveau projet.

Dans ses nouvelles révélations des Football Leaks, Mediapart révèle notamment que les formations les plus riches d'Europe envisagent bel et bien de créer une Super Ligue. Un projet loin d'être nouveau, puisqu'en 2016, le Bayern, le Barça, le Real et la Juve avaient déjà mis la pression sur l'UEFA... afin d'obtenir une réforme de la Ligue des Champions sur la période 2018-2021, jugée comme favorable aux équipes les plus huppées, mais défavorable pour le football français. Mais durant le mois d'octobre dernier, ce projet de Ligue privée a été relancé, avec l'idée de rassembler 16 clubs, onze fondateurs plus cinq invités, à partir de la saison 2021-2022, et ce pour une durée de 20 ans.

Au sein des formations intouchables, le PSG occupe une bonne place. Sauf que le club francilien n'envisage pas, pour l'instant, de répondre positivement à cette requête menée par le Real, ce qui tuerait dans l'oeuf ce nouveau projet. C'est en tout cas ce que révèle RMC. « Le club de la capitale n’est pas enclin à collaborer avec certains clubs européens, notamment ceux qui mettent la pression sur l'UEFA depuis plusieurs années pour le sanctionner dans le cadre du fair-play financier. Le club parisien assure n'avoir participé à aucune discussion allant dans le sens d'une création d'une ligue fermée », explique le média, qui avoue donc que Nasser Al-Khelaifi est prêt à se venger contre ses nouveaux ennemis en refusant le fait que le football européen ne devienne qu'une copie de la NBA.