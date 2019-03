PSG : Une sale rumeur venue d'Espagne démentie par l'avocat de Neymar

Dans : PSG, Ligue 1, Info.

Lundi, le Mundo Deportivo affirmait que le Trésor public espagnol débutait une inspection fiscale sur l’année 2017 de Neymar. Une information qui n’avait pas manqué de faire réagir puisque c’est précisément en 2017 que le Brésilien a reçu une prime du Barça avant de signer du côté du Paris Saint-Germain. Mais pour la société NR Sports, chargé de la gestion exclusive de la carrière et de l’image du joueur, il n’y a pour l’heure aucun contrôle fiscal à l’encontre de Neymar.

« Aucune procédure d’enquête n’a été ouverte par le Trésor espagnol contre Neymar. En réalité, le Trésor espagnol a demandé à la justice sociale de prendre connaissance du résultat de l’audience qui devait avoir lieu le 21 mars. Le Trésor souhaite rester informé du résultat du processus » assure la société qui gère la carrière de Neymar. Pas de quoi fouetter un chat et inquiéter le clan Neymar, qui a au moins le mérite de faire toujours couler beaucoup d’encre dans les médias espagnols. Avec des informations visiblement pas toujours vérifiées. Et cela ne fait que commencer, alors que le mercato approche et que son nom circule déjà du côté du Real Madrid suite au retour de Zidane dans la capitale espagnole.