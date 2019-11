PSG : Une révolution à Paris pour faire de la place à Neymar ?

Dans : PSG.

En cette première partie de saison, le secteur le mieux garni du PSG aura été de loin l’infirmerie.

Thomas Tuchel n’a jamais pu compter sur un effectif au complet, et toutes ses stars offensives ont été diminuées. L’absence de Neymar au moment où il revenait bien après un été agité a une nouvelle fois provoqué des bouleversements et des ajustements. Le PSG s’en est plutôt bien tiré avec une première place en Ligue 1 et un parcours parfait en Ligue des Champions. Mais selon RMC, un changement de taille est envisagé par l’entraineur parisien avec le retour de Neymar, et notamment en vue du match au Real Madrid.

Le coach allemand envisagerait de se passer de son 4-3-3 sur certains matchs, pour mettre en place un 4-2-3-1 aperçu notamment à Brest récemment. Le but de cette manoeuvre ? Se permettre d’aligner tous ses meilleurs joueurs offensifs, à savoir Di Maria et Mbappé sur les côtés, Neymar en soutien de l’attaquant de pointe qui serait donc Icardi, voire Cavani. De quoi présenter une ligne d’attaque qui aurait forcément de l’allure sur le papier, avec le risque bien évidemment de fragiliser le milieu de terrain, où le PSG a souvent souffert ces dernières années, notamment en Ligue des Champions. Il reste donc à savoir si cette nouvelle tactique sera utilisée pour être plus offensif et performant dans les grands matchs, ou s’il s’agit d’une façon de satisfaire les égos de chacun en offrant une place dans le onze de départ au détriment de l’équilibre de l’équipe…