Transfert : Opération Mbappé lancée au Real Madrid !

Si le Paris Saint-Germain a de l'intérêt pour Lionel Messi, le club de la capitale devra probablement vendre Kylian Mbappé au prochain mercato. A Madrid on y croit à 100%.

C’est une évidence, le dossier Lionel Messi va focaliser toutes les attentions lors du prochain marché estival des transferts. Même si les candidats à la présidence du FC Barcelone veulent faire croire que tout est possible concernant le sextuple Ballon d’Or, il est évident que ce dernier a lui déjà tranché concernant son avenir en refusant de prolonger au Barça. Pour accueillir la star argentine, même libre, il faudra avoir les moyens de payer l’énorme salaire de ce dernier, et sur la planète football, seuls le PSG et Manchester City sont capables de le faire actuellement. Mais si Doha donne les moyens à Leonardo et Nasser Al-Khelaifi de s’offrir Lionel Messi, en même temps que Neymar, Kylian Mbappé semble promis à un départ. Ce mardi, dans le quotidien sportif AS, on confirme que le champion du monde français ne sera pas retenu si le Paris Saint-Germain décide de recruter Lionel Messi, mais également Sergio Agüero.

Le média, qui plaide évidemment la cause du Real Madrid, estime que le PSG ne peut pas empiler les stars et leurs salaires colossaux. « En cas d'arrivée d'Agüero et de Messi, le PSG devra faire un équilibre salarial afin de ne pas être menacé par le fair-play financier. La Ligue 1 va approuver une réduction des salaires et l'actuel champion a subi des pertes de plus de 100 millions d'euros, donc des joueurs comme Mbappé ou Neymar ont une forte probabilité de quitter la capitale française. L’attaquant tricolore, convoité par le Real Madrid, ne répond toujours pas à l'offre de prolongation de Leonardo et il pourrait être sur la rampe de départ pour aider le PSG à équilibrer ses comptes », explique Andres Onrubia, journaliste pour AS.

Et AS développe sa thèse en expliquant que Florentino Perez et Zinedine Zidane ont déjà leur plan en tête pour s'offrir Kylian Mbappé. Il s'agira de vendre pour 150ME de joueurs lors du prochain mercato, on parle de Gareth Bale, Luka Jovic et Marcelo notamment, ce qui permettra en plus d'avoir une marge sur les salaires afin d'offrir 21ME par an au champion du monde français du Paris Saint-Germain. Reste que sans les recettes à Bernabeu, le Real Madrid n'aura pas un budget de feu, et que ce scénario rêvé est encore très flou.