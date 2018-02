PSG : Une revanche d’ampleur au mercato avec ce grand espoir ?

Dans : PSG, Mercato, Foot Europeen.

Ces dernières années, le Paris Saint-Germain a connu et continue de connaître d’énormes difficultés à conserver ses meilleurs jeunes.

Meilleur contrat, garantie de temps de jeu, discours prometteurs, de nombreux éléments du centre de formation ont décidé d’aller voir ailleurs sans avoir disputé le moindre match pro avec Paris, et sans contrepartie financière ou presque pour le club de la capitale. Et si le PSG se vengeait en récupérant l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs du continent ? En effet, Bild annonce que le club francilien a décidé de se mêler à l’énorme lutte pour récupérer Josha Vagnoman.

Ce joueur de 17 ans évolue actuellement avec les U19 de Hambourg, et le HSV aura bien du mal à conserver sa prometteuse pépite. En effet, le latéral gauche entend bien poursuivre sa carrière dans un grand club européen, ce qui ne devrait pas être trop difficile étant donné que le PSG a rejoint le Bayern Munich, Manchester City, Arsenal, Chelsea et plusieurs clubs allemand comme Brême, M’Gladbach et Wolfsburg. Voilà peut-être l’occasion de faire d’une pierre deux coups pour Paris, qui a du mal à trouver un successeur digne de ce nom à Maxwell, et n’est pour le moment jamais parvenu à récupérer une pépite courtisée par des grands clubs européens.