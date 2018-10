PSG : Une question sur le mercato, et cette cible part en vrille

Dans : PSG, Mercato, Liga, Foot Europeen.

Une nouvelle fois questionné sur l'intérêt que lui a porté le Paris Saint-Germain durant le dernier mercato, Filipe Luis a timidement répondu... avant de fuir les journalistes.

À l'Atlético de Madrid depuis huit saisons, avec un intermède d'un an du côté de Chelsea (2014-2015), Filipe Luis avait clairement des envies d'ailleurs l'été dernier, alors que Lucas Hernandez lui a grignoté sa place de titulaire. Sauf que malgré une offre du club de la capitale française, qui souhaitait faire du Brésilien la doublure du Kurzawa, le joueur de 33 ans a été bloqué par les Colchoneros. Pas étonnant donc de voir que la plaie est encore ouverte pour Filipe Luis, qui a tout simplement quitté une conférence de presse à cause d'une question sur le PSG après avoir marqué un but contre Villarreal samedi (1-1).

« Le mercato et le PSG ? Ce qu’il s’est passé cet été, on en a parlé à l’époque et je me suis fait tuer pour ça, pour avoir dit ce que je pensais. Désormais, je dirais ce que vous voulez entendre... », a balancé Filipe Luis, qui semble donc avoir encore certains remords par rapport à son faux départ au PSG. Les supporters franciliens ont sûrement les mêmes regrets car le transfert final de Juan Bernat ne fait pas encore l'unanimité, loin de là.