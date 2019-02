PSG : Une première date est lancée pour le retour de Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

A nouveau privé de la partie la plus intéressante de la saison en raison d’une rechute à sa blessure au pied droit, Neymar est annoncé forfait pour encore de nombreuses semaines.

Néanmoins, son traitement à base de PRP injecté à Barcelone donne bon espoir à son entourage. La preuve avec ces confidences de son kinésithérapeute, qui suit le numéro 10 du PSG absolument partout ces derniers temps. Sur la chaine Youtube « Fui Clear », Rafael Martini était même avec Neymar et plusieurs de ses amis au moment d’expliquer que, en cas de qualification du Paris Saint-Germain pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, le Brésilien pourrait même être sur pied pour aider son équipe. Un timing qui semble idéal en tout cas, puisque les quarts de finale débuteront le 9 avril, et laissent encore plusieurs semaines à l’ancien barcelonais pour se rétablir. Et il en a bien l’intention.

« Cette blessure est juste une autre bataille que nous traversons. Cela fait partie de la vie de tout guerrier, de tout combattant. C’est un obstacle de plus que nous franchirons et je serai beaucoup plus fort », a prévenu Neymar, persuadé de ne pas avoir dit son dernier mot dans cette saison avec le PSG. Un retour qui fait en tout cas rêver les supporters parisiens, persuadés que le « Ney » peut donner un coup de main décisif dans le sprint final vers la finale de la Ligue des Champions.