PSG : Une précision de taille dans le dossier Paqueta

Dans : PSG, Mercato.

Annoncé tout proche du Paris Saint-Germain, le prometteur milieu offensif Lucas Paqueta est bien ciblé par le champion de France.

Mais l’emballement médiatique de ces derniers jours est toutefois à prendre avec une certaine prudence. Car si dernièrement, la version brésilienne de Fox Sports annonçait un possible accord pour un transfert dès le mois de janvier, la réalité serait bien différente. En effet, comme le relaye Paris United et plusieurs suiveurs du PSG, la clause libératoire du joueur de Flamengo a récemment changé.

Elle n’est plus de 50 ME, comme c’était le cas précédemment, mais de 70 ME, depuis la signature d’un nouveau contrat. Autant dire que ce montant permet difficilement, sauf énorme craquage, de mettre tout sur la table pour atteindre la clause libératoire. Résultat, si des négociations et des discussions ont bien lieu entre les deux clubs, aucune offre n’a été reçue par le club de Rio de Janeiro pour Paqueta, qui attend sagement que les discussions aboutissent (ou pas) pour en savoir plus sur son avenir.