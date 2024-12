Mohamed Salah au PSG, nouveau rebondissement ‍!

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Annoncé un temps très proche de s'engager au Paris Saint-Germain la saison prochaine par la presse anglaise, Mohamed Salah serait finalement sur le point de prolonger à Liverpool.

Il aurait été un immense coup pour le Paris Saint-Germain. Luis Enrique et Luis Campos n'auraient jamais pu dire non à Mohamed Salah. L'Egyptien, qui s'amuse en Premier League comme dans son propre jardin, est plus que jamais en route pour décrocher le prochain Ballon d'Or. Auteur de 13 buts et 11 passes décisives en 20 matchs toutes compétitions confondues cette saison, le génie de Liverpool écrase tout sur son passage et permet aux Reds d'avoir une avance plus que confortable de 9 points en Premier League. En fin de contrat en juin 2025, Salah fait logiquement beaucoup parler de lui. Annoncé proche du PSG par la presse anglaise, l'ancien de la Roma est bien parti pour prendre le contre-pied de tout le monde.

Mohamed Salah veut rester à Liverpool !

Dans un récent entretien accordé à Sky Sports, Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, a démenti l'intérêt de son club pour Mohamed Salah. Les dernières informations vont également dans ce sens. À en croire les informations de TEAMtalk, le Pharaon aurait clairement signalé son envie de négocier avec Liverpool pour une prolongation. Son souhait est de privilégier la continuité avec son actuel club, elle qui lui permettrait de se rapprocher au plus près du prochain Ballon d'Or.

De son côté, la direction des Reds veut à tout prix régler ce dossier avant le 1ᵉʳ janvier 2025, date à laquelle Mohamed Salah sera libre de négocier avec qui il veut puisqu'il entrera dans la phase des six derniers mois de son contrat. On apprend même que l'Egyptien est désormais chaud pour une prolongation de deux ans. De quoi aller à contresens des rumeurs qui évoquaient une seule année supplémentaire. Ces rumeurs viennent en tout cas démonter définitivement les chances du Paris Saint-Germain de s'offrir Mohamed Salah. Pour trouver sa nouvelle star, la direction francilienne devra donc aller voir ailleurs.