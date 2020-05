PSG : Une polémique éclate au Brésil, le clan Neymar intervient

Dans : PSG.

Toujours confiné dans son pays natal, le Brésilien Neymar fait l’objet d’une polémique. L’attaquant du Paris Saint-Germain n’aurait pas respecté les mesures sanitaires.

Non, Neymar ne s’est pas relâché malgré l’arrêt de la saison de Ligue 1. A travers les vidéos régulièrement publiées sur les réseaux sociaux, on s’aperçoit que l’attaquant du Paris Saint-Germain travaille dur pour maintenir une certaine condition physique. Le problème, c’est que le Brésilien n’aurait pas respecté les mesures sanitaires. En effet, deux femmes ont été aperçues dans sa villa lors d’un live de son chef personnel. De quoi créer une polémique et la réaction de son service de presse.

Pas de contact avec Neymar

« Nous communiquons concernant le fait que l'athlète Neymar Jr. a maintenu sa routine d'isolement depuis son arrivée au Brésil et n'a jamais manqué aux règles de distanciation sociale recommandées par l'OMS, peut-on lire dans le communiqué. Il a été associé à tort dans une vidéo où deux personnes apparaissent dans sa résidence. Nous affirmons que ces personnes ne sont pas entrées en contact avec le joueur, ni avec qui que ce soit dans leur entourage, elles ont juste eu un bref contact avec le chef, Mauro Leitão, qui leur a offert un accès rapide. »

« L'athlète Neymar Jr. continue de s'entraîner quotidiennement, en attendant la fin de ce moment sombre et la reprise conséquente de l'activité professionnelle. Nos services restent à la disposition de la presse et continueront de le faire, précisément afin que nous n'ayons pas d'informations déformées comme celle-ci », a conclu le clan du Parisien, avec une explication plus ou moins crédible.