PSG : Soler bientôt titulaire, il calme direct l'enflammade

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a battu Troyes (4-3) dans la douleur ce samedi en Ligue 1. Carlos Soler a de nouveau été buteur contre l'ESTAC, quelques jours après un autre but face au Maccabi Haïfa.

Les hommes de Christophe Galtier n'ont pas connu une après-midi facile ce samedi face à l'ESTAC. Le PSG a en effet été contrarié par les hommes de Bruno Irles, qui n'auront pas à rougir de leur prestation au Parc des Princes. Alors que la MNM a encore réalisé une performance XXL, le trio du PSG aura aussi pu compter sur le soutien de Carlos Soler. Titularisé par Galtier, l'international espagnol a inscrit un but et obtenu un penalty pour les champions de France. Quelques jours plus tôt, Soler marquait également en Ligue des champions contre le Maccabi Haïfa. Alors qu'il était peu utilisé jusque-là, l'ancien du FC Valence commence à marquer des points auprès de son entraineur, de ses coéquipiers mais aussi des supporters parisiens. Pour autant, certains ne veulent pas du tout s'enflammer concernant Carlos Soler. C'est en effet le cas pour Yacine Hamened.

Soler au PSG, pas de quoi s'enflammer

Semaine chargée en émotions. Je profite de chaque opportunité et de la chance que j’ai de pouvoir évoluer au sein de cette équipe. 🔛🔴🔵#AllezParis pic.twitter.com/EPNmj78h5K — Carlos Soler (@Carlos10Soler) October 29, 2022

Lors d'une apparition sur le podcast de Paris United, le consultant est revenu sur la récente performance de l'Espagnol contre Troyes. Pour lui, inutile de trop lui demander. « Il a obtenu un penalty et mis un but. Il a des stats, donc super match... Mais non... Franchement, il a eu le mérite d'avoir réveillé Paris avec son but. Il a essayé d'être dans le collectif. Maintenant, j'ai eu l'impression de voir le premier match de Ruiz, le premier match de Sanches, c'est-à-dire un joueur qui ne veut pas prendre de risques, qui ne sait pas trop quel est son rôle etc... Galtier nous explique qu'il est mieux à gauche, mais qu'il n'a pas voulu toucher à Vitinha. C'est bizarre d'entendre ça. Galtier sait où il peut le mettre dans les meilleures conditions mais ne le fait pas. Je comprends la démarche mais c'est compliqué pour un joueur qui n'a pas de temps de jeu. C'est dur de juger son match. Moi je pense que ces joueurs, il faut juste qu'ils s'acclimatent à Paris, à l'effectif. S'ils peuvent encore gratter des minutes, tant mieux mais je n'attends pas grand-chose. Il peut être une bonne surprise comme Ruiz, mais en fait, je ne vais pas le défoncer. Qu'il se mette bien et s'acclimate et on verra après la Coupe du monde », a notamment indiqué Yacine Hamened, qui sait qu'il ne sera pas évident pour Soler de se faire une place dans ce PSG très concurrentiel.