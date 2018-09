PSG : Une mafia brésilienne qui impose ses choix au PSG ? Il accuse

Dans : PSG, Ligue 1.

Thomas Meunier a rendu un fier service au Paris Saint-Germain en marquant dimanche le but qui a permis au club de la capitale de repasser devant Rennes en seconde période. Et c'est la deuxième réalisation en deux rencontres pour le défenseur belge du PSG, déjà buteur à Liverpool. Alors, pour Stéphane Bitton, il est désormais temps que Thomas Tuchel fasse de Thomas Meunier son choix numéro 1 au Paris SG, quitte à laisser Daniel Alves sur la touche...et déplaire au clan des joueurs brésiliens. Car pour le journaliste de France Bleu Paris, le PSG ne doit plus tout céder à ces derniers.

« C’est encore Thomas Meunier qui a été décisif à Rennes (...) Ce qu’il y a de bien avec ce garçon, c’est que quand le PSG doute, il reste droit dans ses bottes. Pour les futures conquêtes, c’est extrêmement encourageant. Le retour de Dani Alves ? J’espère que Tuchel ne va pas sacrifier Meunier. L’année dernière, Emery lui avait laissé peu de chances. Les réseaux d’influence brésiliens faisaient que Dani Alves était intouchable. J’espère que là encore il y aura du changement au PSG », a prévenu Stéphane Bitton, qui n'est pas le premier à regretter ce totem d'immunité qui semble à la disposition des joueurs brésiliens du Paris Saint-Germain.