PSG : Une légende décrypte le choix et l'avenir de Neymar

Nouvelle tête de gondole du Paris Saint-Germain depuis cet été, Neymar est enfin la star de son équipe.

Ce qui n’était bien évidemment pas le cas du côté du FC Barcelone, où l’ombre de Lionel Messi commençait à lui peser. C’est d’ailleurs pour cette raison que l’international brésilien a décidé de faire ses valises et quitter la Catalogne. Une version confirmée par Cafu, l’ex-international brésilien, proche de Neymar. Dans les colonnes du Mundo Deportivo, l’ancien défenseur du FC Barcelone a confié que le n°10 du PSG avait besoin de « se mettre en avant ».

« Je ne suis pas celui qui conseille Neymar. C’était sa décision de signer au PSG et nous devons la respecter. Mais je peux dire que si vous êtes un professionnel, vous pouvez vous démarquer dans n’importe quel championnat. Ce qui est clair, c’est qu’à Barcelone, avec Lionel Messi et Andrés Iniesta, il ne pouvait pas se mettre en avant, et il le peut au PSG » a lâché Cafu, confirmant ainsi le besoin de Neymar d’être le n°1 incontestable de son équipe, notamment dans la lutte pour le Ballon d’Or. Autant dire que, dans ces conditions, un avenir au Real Madrid parait à l'heure actuelle hautement improbable. Au-delà de ça, la Ligue des Champions et le Mondial 2018 auront sans doute une incidence décisive pour ce titre individuel. Neymar sait donc ce qu’il lui reste à faire…