PSG : Une invraisemblable porte de sortie pour Edinson Cavani !

Les rumeurs se multiplient sur les relations éventuellement conflictuelles entre Neymar et Edinson Cavani. Et forcément cela relance les supputations sur l'avenir au PSG de l'attaquant uruguayen, car il est évident que la star brésilienne est juste indéboulonnable à Paris. Ce mardi, c'est du côté de la Premier League que l'on semble vouloir s'agiter très sérieusement concernant Edinson Cavani.

En effet, selon TMW, après avoir échoué dans sa quête de faire venir Diego Costa lors du dernier mercato estival, Everton a l'intention de se lancer sur la piste du buteur parisien. Le média italien affirme qu'une première réunion est prévue dans les prochains jours entre le club où évolue Wayne Rooney et le clan Cavani afin de savoir si un tel transfert est envisageable et si Everton doit commencer à négocier avec le Paris Saint-Germain. Sur le plan financier, le club de Premier League a les moyens de ses ambitions, mais reste à savoir si Edinson Cavani acceptera une telle destination, car sans être désagréable avec Everton, il y a des clubs plus sexys en Premier League.