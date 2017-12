PSG : Une incroyable aubaine à 9ME au mercato

Dans : PSG, Mercato, LOSC.

Au bord du gouffre sur le plan financier, Lille vit une saison cauchemardesque à tous les niveaux. Sur le plan de l’organigramme, l’arrivée puis le limogeage de Marcelo Bielsa ont déjà plombé un projet qui a pris l’eau avec les mauvais résultats du début de saison. Sur le plan financier, les perspectives sont très mauvaises, et pas uniquement en raison des mauvaises performances sportives. Financièrement, les dirigeants nordistes n’ont pas du rassuré les instances, et la DNCG a prononcé une interdiction de recrutement pour le mois de janvier. Aucune dépense supplémentaire ne sera tolérée, et selon RMC, c’est même une possible relégation à titre conservatoire que la DNCG se réserve de prononcer dans les prochaines semaines faute d’éléments rassurants.

Autrement dit, Lille est invité à non seulement ne pas dépenser, mais surtout à récupérer des liquidités. Auprès des investisseurs éventuellement, mais il faudra certainement étudier la possibilité de vendre des joueurs, alors que le LOSC a beaucoup misé cet été pour se renforcer. Parmi les éléments à forte valeur marchande, Thiago Mendes figure déjà dans le viseur du PSG, et cette situation bancale financièrement pour Lille pourrait permettre facilement aux dirigeants parisiens de convaincre les Dogues de leur céder le milieu de terrain brésilien. Capable de jouer à tous les postes de l’entrejeu, Mendes a été acheté 9 ME l’été dernier, et après des soucis physiques, il a su montrer des qualités intéressantes qui pourraient lui permettre de rejoindre la colonie brésilienne du PSG.