PSG : Une gentille taupe fait des confidences sur le vestiaire de Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Régulièrement utilisé par Thomas Tuchel en ce début de saison, Stanley Nsoki commence à faire son trou au Paris Saint-Germain.

En attendant d’être un titulaire indiscutable aux yeux de l’entraîneur allemand, le jeune défenseur de 19 ans apprend aux côtés des stars du vestiaire parisien. Et dans une interview accordée au magazine officiel de son club formateur, il évoque notamment l’ambiance en interne. Une ambiance totalement studieuse selon Stanley Nsoki, contrairement à ce que certains médias laissent parfois entendre. Des déclarations qui rassureront les supporters du PSG, à quelques jours du choc contre Liverpool en Ligue des Champions.

« Mon premier entraînement avec les pros, c’était début décembre 2017, juste après le match face au Bayern Munich en Youth League. Le lendemain, on m’appelle et on me dit : “Stan, tu vas aller t’entraîner avec les pros”. Souvent, on vient nous chercher à un entraînement, histoire de combler un petit pépin physique du côté des pros, et, après, retour en équipe réserve. Cette fois-ci, j’ai fait un entraînement, j’y suis retourné le jour d’après, et, la troisième fois, c’était mise au vert et présence sur le banc (match contre Caen, 20 décembre 2017, sa première en pros). C’est allé assez vite. Ce qui m’a marqué, c’est la simplicité et la bonne humeur qu’il y avait dans le groupe. De l’extérieur, on ne se dit pas forcément que ça rigole autant » a expliqué le défenseur du Paris Saint-Germain, qui a été contraint de quitter le rassemblement de l’Equipe de France espoirs à cause d’une blessure.