PSG : Une femme déchire l'offre du Qatar pour son mari

Alors que le PSG ambitionnait de recruter Milan Skriniar dans les prochains mois, les choses se sont récemment compliquées. Désormais, le défenseur est parti pour prolonger son contrat à l'Inter Milan. La raison n'est pas à chercher plus loin que dans son propre couple.

Dans sa quête désespérée d'un défenseur central de haut niveau, le PSG avait coché un nom : Milan Skriniar. Le solide roc défensif est l'un des tauliers de l'Inter Milan depuis cinq ans. Toutefois, la porte était entrouverte puisque le joueur slovaque est en fin de contrat en juin prochain. Les Parisiens ont tenté de l'arracher cet été mais l'Inter s'est montré gourmand et inflexible. Aucun transfert n'était possible en-dessous de 70 millions d'euros. Le PSG était résolu à retenter sa chance cet hiver, voire en dernier recours l'été prochain quand le joueur serait libre de tout contrat.

Madame Skriniar ne veut pas quitter Milan

Cependant, alors que tous les spécialistes s'accordaient à dire que Milan Skriniar allait succomber au charme du PSG, on se dirige vers un scénario contraire. En effet, une prolongation du joueur slovaque est en bonne voie chez les Nerazzuri. Une information soutenue par le journaliste Fabrizio Romano et confirmée à demi-mot par le vice-président de l'Inter, Javier Zanetti. « Nous discutons avec Skriniar, je pense que les conditions sont réunies pour aller de l'avant. Espérons que cela soit résolu rapidement, et que tout le monde soit heureux », a t-il déclaré en marge du tirage au sort de la Ligue des champions lundi. Un curieux renversement de situation, motivé en fait par celle qu'il aime.

Info : Milan Skriniar est très proche de prolonger à l'Inter Milan. Parmi les raisons de ce choix, sa femme qui ne veut pas s'installer à Paris car elle se plait à Milan.@Santi_J_FM https://t.co/VmGJlVMS5v — Sébastien Denis (@sebnonda) November 8, 2022

En effet, la compagne de Milan Skriniar, Barbora Hronceková, ne veut pas quitter Milan et aller à Paris. C'est ce que révèle le journaliste de Foot Mercato, Sébastien Denis. Ce dernier précise qu'elle se sent « très attachée à l'Italie et à la cité italienne » ayant « réalisé un sacré lobbying auprès de son homme pour rester ». Autant dire que l'argent et le projet sportif du PSG paraissent bien insignifiants face à de tels arguments. Surtout que, dans le même temps, l'Inter Milan a fait un effort avec un nouveau contrat de 4 ans assorti d'un salaire de 7 millions d'euros par an pour Milan Skriniar.