PSG : Une fake news à 15ME démentie sur le mercato de Paris !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Lors du dernier jour du mercato estival, le Paris Saint-Germain surprenait tout le monde en recrutant Choupo-Moting et Juan Bernat.

Si le premier était libre de tout contrat, ce n’était pas le cas du second, qui évoluait alors au Bayern Munich. Et au moment du transfert, la grande majorité des médias ont affirmé que le PSG avait lâché 15ME pour déloger l’international espagnol du champion d’Allemagne en titre. Une information désormais démentie par le très sérieux Sport Bild, qui est certain que Paris a payé une indemnité de transfert bien moins importante au Bayern Munich.

En effet selon le quotidien outre-Rhin, Juan Bernat n’a coûté que 5 petits millions d’euros au Paris Saint-Germain. Une information qui change forcément le regard des observateurs sur l’Espagnol et sur l’opération effectuée par le club de la capitale, qui a tout de même vendu Yuri Berchiche pour plus de 20ME à la Real Sociedad. S’il parvient à hausser son niveau de jeu et à devenir un joueur important pour Thomas Tuchel, le latéral gauche parisien pourrait donc s’avérer être une excellente affaire. Maintenant, c’est à lui de jouer…