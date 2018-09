PSG : Une énorme surprise signée Tuchel face à Liverpool ?

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Depuis 48 heures, la composition du Paris Saint-Germain pour le choc face à Liverpool ne semblait plus trop faire de doutes, avec notamment la titularisation de Di Maria en soutien de la MCN. Mais selon les informations de Foot Mercato, Thomas Tuchel réserve une énorme surprise dans son onze de départ pour ce choc de Ligue des Champions face aux Reds. Et pour cause, le média affirme que le jeune Stanley Nsoki, dont la signature du premier contrat professionnel a été officialisée lundi, va débuter la rencontre de ce mardi soir.

Le jeune Parisien devrait donc débuter à la place de Juan Bernat, lequel était titulaire contre l’ASSE. S’il avait montré de bonnes choses offensivement, l’Espagnol semble être encore un peu court physiquement et visiblement, Thomas Tuchel veut un joueur à 100% pour défier Mohamed Salah, quitte à prendre un risque au niveau de l’expérience. Après la grosse surprise d’Unai Emery qui s’était passé de Thiago Silva à Madrid, voici un nouveau rebondissement qui devrait faire réagir les supporters parisiens d’ici l’affiche tant attendue de ce mardi…