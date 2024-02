PSG ‍: Une bonne nouvelle pour Marquinhos

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sorti sur blessure en deuxième mi-temps face à Nantes dimanche soir (0-2), Marquinhos devrait être opérationnel pour le match du PSG contre le Stade Rennais dimanche à 17 heures.

L’inquiétude était de mise au Paris Saint-Germain après la blessure à la jambe de Marquinhos contre Nantes, samedi soir à La Beaujoire. Il faut dire que dans ce secteur de jeu, Luis Enrique est déjà privé de Milan Skriniar et de Presnel Kimpembe. Une absence longue durée du capitaine brésilien aurait été préjudiciable dans l’optique du huitième de finale retour de la Ligue des Champions contre la Real Sociedad mais également pour les échéances à venir en championnat. Plus de peur que de mal pour l’ancien Romain, qui devrait être bon pour le service dimanche face à Rennes selon L’Equipe. En effet, Marquinhos a participé normalement à une partie de l’entraînement avec le groupe parisien ce jeudi au Campus PSG. Samedi en conférence de presse d'avant-match, Luis Enrique apportera davantage de précisions sur l’état de ses troupes et notamment sur les cas Nuno Mendes et Milan Skriniar.