City-PSG : Rothen a trouvé le coupable, ça peut surprendre

Comme souvent quand le PSG est éliminé de la Ligue des Champions, cela risque d’être la chasse aux coupables dans les prochaines semaines.

Les stars comme Mbappé à l’aller et Neymar sur les deux matchs, n’ont pas répondu aux attentes face à Manchester City, et c’est une réalité qui fait mal quand on connait l’importance de ces deux joueurs. Mais pour Jérome Rothen, il est temps de régler le problème Alessandro Florenzi, qui n’apporte rien offensivement et montre d’incroyables fébrilités défensives qui coûtent très cher. Une référence à son comportement sur le deuxième but de City, quand il court vers son but sans même regarder le ballon, ce qui a eu le don de faire péter un plomb au consultant de RMC.

« Quelle déception quand même Florenzi. Il n’y a pas que le physique, il y a aussi la technique. Il y a beaucoup trop d’erreurs pour un joueur qui doit apporter un semblant de stabilité sur le côté droit de la défense parisienne. Il sort à la 70e minute, mais je ne comprends même pas qu’il soit encore sur le terrain, il a eu tout faux, et ce n’est pas le niveau attendu pour un PSG en Ligue des Champions », a livré l’ancien joueur du PSG, persuadé qu’il est l’heure de siffler la fin du prêt de l’arrière italien, et sans lever l’option d’achat bien évidemment. Le message semble en tout cas déjà être passé au niveau de la direction, sachant que Leonardo ne semble plus vraiment négocier son arrivée définitive au PSG dans les prochaines semaines.