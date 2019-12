PSG : Une attaque Neymar-Mbappé, c'est bof bof pour Pallois

Dans : PSG.

Le PSG a continué sa belle série en Ligue 1 avec un succès 2-0 face à Nantes ce mercredi soir. Malgré un but chacun, Mbappé et Neymar n'ont pas marqué de points aux yeux de Nicolas Pallois.

Bien en place pendant une grande partie du match, le FC Nantes a posé des problèmes offensifs aux joueurs du PSG, souvent en manque d’inspiration et de justesse technique, ce qui a causé une perte record de ballons pour la formation de Thomas Tuchel. Pas de quoi empêcher les Parisiens de tout de même s’imposer 2-0 dans une rencontre qui s’est décantée grâce à un but d’exception de Mbappé et sur un pénalty de Neymar suite à une boulette de Nicolas Pallois. Ce dernier n’a toutefois pas été bluffé par le duo aligné pour la première fois cette saison par le PSG au coup d’envoi.

« Malheureusement, on a mal joué les contres alors qu’on a eu des opportunités. En face, il y a du monde, je pense qu’il faut retenir l’état d’esprit. On a joué au ballon, dans les duels on était présent, on ne les a pas regardés jouer. On paie les petites erreurs, surtout moi sur le deuxième but. Ce sont des joueurs de qualité mais offensivement ils ne sont pas si dangereux que ça. Après, ils marquent quand même un but chacun », a expliqué le défenseur central des Canaris dans les colonnes d’Ouest-France. Un constat qui fera doucement sourire les fans du PSG, même si Thomas Tuchel a été le premier à reconnaître que le duo Mbappé-Neymar ne pouvait pas être impressionnant dès sa première sollicitation de la saison.