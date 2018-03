PSG : Unai Emery viré rapidement ? La rumeur enfle !

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis mardi dernier, et la catastrophe face au Real Madrid, il est évident qu'Unai Emery n'aura droit à aucune prolongation de contrat au PSG et le technicien espagnol du Paris Saint-Germain va donc devoir faire ses valises après deux ans passés sur le banc parisien. Mais les rumeurs bruissent de plus en plus sur un éventuel départ imminent d'Unai Emery, histoire de faire table rase et préparer le terrain plus rapidement pour le futur entraîneur.

Sur Cnews, Philippe Doucet s'est fait l'écho de ces bruits de couloir sur le limogeage rapide du coach parisien. « J’ai des échos en interne assez fort et assez redondants où il y aurait une réflexion pour remplacer dès maintenant Émery et qu'il ne finisse pas la saison. Il y a des joueurs qui en parlent et il y a un sentiment beaucoup plus élevé qu'à l'époque de Laurent Blanc. La probabilité ? Le Qatar est insondable. On ne sait pas comment ce club est dirigé. Il y a une réflexion, car les joueurs en parlent en interne et ça sent la fin de règne à plein nez. Une solution s'imposerait alors dans ce cas là, ça serait un intérimaire de Maxwell. C'est cela qu’on parle actuellement au PSG. Je ne dis pas que cela va se faire. Cela parle beaucoup et contrairement à l'affaire de Manchester City où Laurent Blanc avait bien fini la saison et gagner toutes les coupes, là il y a une vraie réflexion sur l'avenir du club, sur le fonctionnement du club, sa direction et notamment sur le poste d'entraîneur immédiat », a confié le journaliste de Canal+. Nasser Al-Khelaifi étant silencieux depuis une semaine, on ne sait pas vraiment ce qui se trame actuellement dans les coulisses du Paris SG.