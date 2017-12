PSG : Un voyage au Brésil, et Paris retrouve son meilleur Neymar

Dans : PSG, Ligue 1, Rennes.

Alors qu'il n'avait plus joué sous le maillot du Paris Saint-Germain depuis la déroute face au Bayern Munich en Ligue des Champions (1-3), Neymar a retrouvé les pelouses de Ligue 1 ce samedi après-midi avec le sourire. De retour du Brésil après avoir réglé des problèmes familiaux, l'attaquant auriverde a grandement contribué à la victoire francilienne en Bretagne (4-1).

Auteur d'un doublé et de deux passes décisives pour Mbappé et Cavani, la star du PSG a une nouvelle fois rayonné en étant pour la sixième fois buteur et passeur décisif lors d'un même match, soit le meilleur total en Europe devant Mbappé (5). Preuve que son voyage au Brésil lui a fait plus de bien que de mal...