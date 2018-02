PSG : Un prodige parisien signe à City, le PSG le sanctionne

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Depuis des mois le Paris Saint-Germain tente de convaincre Claudio Gomes de signer son premier contrat professionnel, mais le jeune milieu de terrain de 17 ans a finalement paraphé il y a deux semaines un engagement avec Manchester City. Une vraie gifle pour le staff du club de la capitale qui oeuvrait pour conserver celui qui est le capitaine de l'équipe de France U18. Malgré une vingtaine de réunion entre les dirigeants du Paris SG et le clan Gomes, rien n'a été possible et c'est donc chez les Citizens que ce pur produit du centre de formation parisien va continuer sa route.

Estimant que Claudio Gomes avait surtout cédé aux sirènes financières de Manchester City, ce que les proches du milieu de terrain réfutent, le PSG va donc devoir conserver en son sein jusqu'à la fin de la saison un joueur promis au départ. Alors, histoire de montrer son mécontentement, et selon Le Parisien, le Paris Saint-Germain a décidé de ne plus faire jouer Claudio Gomes jusqu'à nouvel ordre. Une sanction symbolique mais qui n'empêchera pas ce dernier d'aller voir ailleurs. Il est vrai que la concurrence est énorme au PSG pour les jeunes joueurs qui désirent s'imposer dans l'équipe première, mais il en sera de même à Manchester City. L'avenir dira qui avait raison...