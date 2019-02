PSG : Un sondage terrifiant pour Neymar...et pour le foot en France

Dans : PSG, Ligue 1.

Partout où Neymar et sa bande passent en France, les stades sont pleins à craquer, le Paris Saint-Germain et ses stars étant forcément très attendus. Mais si l'on en croit les résultats d'un sondage réalisé par Odoxa pour RTL, le public français apprécie moyennement, et même pas du tout le jeu à la Neymar. Car les résultats de cette étude réalisée auprès de 1005 personnes laissent penser que quand l'entraîneur de Strasbourg estime que la blessure du Brésilien est normale compte tenu de son attitude, une large majorité de la population.

« Neymar blessé, est-ce le signe que l'on ne protège pas assez les "artistes" en France ou que le Brésilien en "fait trop" et pratique un jeu dangereux pour lui-même, à base de dribbles, de petits ponts et de provocations ? Nettement (84%), les Français penchent pour la seconde option. Les amateurs de football sont eux aussi très largement (78%) enclins à penser, comme l'entraîneur de Strasbourg Thierry Laurey, que l'ancien Barcelonais est en partie responsable de ce qui lui arrive », constate la première radio de France.

Dans ce sondage, réalisé auprès des amateurs de football et de ceux qui ne le sont pas, on apprend que sans Neymar le PSG n'est plus la favori pour gagner la Ligue des champions, que l'absence de la star brésilienne est un handicap important pour Paris (étonnant non). Et en passant, la politique sportive du Paris Saint-Germain est jugée mauvaise par 59% des Français.