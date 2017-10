PSG : Un soldat de Ranieri dévoile son plan pour éteindre Neymar

Dans : PSG, FC Nantes, Ligue 1.

Nommé pour le titre honorifique de meilleur joueur du mois de septembre en Ligue 1, Neymar réalise un bon début de saison au Paris Saint-Germain.

Alors qu'il s’apprête à vivre son premier OM-PSG dans une semaine, le Brésilien pourrait vivre une soirée compliquée face à Nantes dans un mois. Face à la défense de fer de Claudio Ranieri, l’ancienne star du FC Barcelone sera sans doute muselée. C’est ce qu’espère en tout cas Léo Dubois, le capitaine nantais qui sera au marquage du numéro 10 du Paris Saint-Germain…

« Il est capable de faire n'importe quoi n'importe quand. Je vais essayer de le serrer de près, et puis, s'il se retrouve face au jeu, je vais essayer de l'emmener sur l'extérieur. Pas forcément de récupérer le ballon à tout prix mais pour qu'on gagne du temps défensivement sur leur attaque » a-t-il analysé sur le plateau de SFR Sport avant de poursuivre. « En regardant les matchs depuis le début de saison, j'ai remarqué qu'à chaque fois que Neymar rencontre des difficultés, il va dans l'axe et moi en tant que latéral, mon job c'est de lui faire rencontrer des difficultés. Il faut l'empêcher de faire ses dribbles et de l'emmener ailleurs ». Rendez-vous dans un mois pour voir si le plan du capitaine de Claudio Ranieri a marché.