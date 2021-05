PSG : Le Qatar trop fort pour Mbappé, le Real et Liverpool s'inclinent

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le PSG en juin 2022, Kylian Mbappé est ciblé par le Real Madrid ainsi que par Liverpool au mercato.

La prolongation de Neymar n’a pas vraiment fait avancer le dossier Kylian Mbappé. L’international tricolore réclame un PSG ambitieux pour rester, et la prolongation du Brésilien est de toute évidence un signe positif. Mais pour l’heure, l’international tricolore se donne encore le temps de la réflexion. A ce jour, il n’a toujours pas pris de décision pour la suite de sa carrière. Courtisé par le Real Madrid et Liverpool, Kylian Mbappé a un choix d’autant plus difficile à faire que selon Julien Laurens, les Reds et les Merengue ne sont pas en mesure de s’aligner sur le salaire démentiel proposé par le Qatar au champion du monde. Dès lors, une prolongation à Paris n’est pas à exclure, même si ce scénario ne semble pas, d’un point de vue purement sportif, la priorité de Mbappé.

« Mbappé peut prolonger son contrat au PSG, qui lui a offert un contrat de quatre ans avec une énorme augmentation de salaire qui le mettrait presque au même niveau que Neymar. On parle d’un salaire d’environ 35 ME par an. Mbappé a conscience que pour l’instant, aucun club ne peut payer son transfert et encore moins s’aligner sur le salaire que lui propose le PSG. Le Real Madrid et Liverpool sont intéressés, mais ils ne verseront pas de telles sommes à moins de vendre beaucoup de joueurs » a souligné l’insider sur l’antenne d’ESPN. Reste maintenant à voir quel choix Kylian Mbappé fera pour son avenir. De toute évidence, le PSG voudra une réponse rapide de la part de son attaquant français. Car dans le cas où l’ancien Monégasque refuserait de prolonger, alors Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo mettront tout en œuvre pour le vendre le plus cher possible cet été.