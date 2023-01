PSG : Un rêve fou du clan Mbappé bientôt exaucé

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Utilisé avec les professionnels du PSG en match amical pendant la Coupe du monde, Ethan Mbappé marche sur les traces de son frère Kylian.

Kylian et Ethan Mbappé bientôt réunis sous le maillot du Paris Saint-Germain avec les professionnels, le rêve de toute une famille est proche de devenir réalité. Et pour cause, tandis que Kylian Mbappé faisait vibrer la France au rythme de ses exploits au Qatar pendant la Coupe du monde, son frère Ethan a pris du galon au PSG, dans l’ombre. Profitant de l’absence de nombreux mondialistes, le jeune frère de Kylian (16 ans) s’est entraîné avec le groupe professionnel dirigé par Christophe Galtier. Milieu de terrain, il a même eu l’occasion de jouer plusieurs matchs amicaux avec les professionnels. De quoi envisager une intégration durable dans le groupe professionnel et des premiers pas en Ligue 1 au cours de la saison 2022-2023 pour Ethan Mbappé, surclassé en U19 par Zoumana Camara au PSG ?

Ethan Mbappé à un pas de la Ligue 1 avec le PSG

A son poste, la concurrence fait rage au Paris Saint-Germain. Milieu relayeur au profil plutôt défensif, Ethan Mbappé doit composer avec la présence dans l’effectif professionnel de Vitinha, Verratti, Danilo Pereira, Fabian Ruiz, Renato Sanches ou encore Carlos Soler. Autant dire que Christophe Galtier a bien des noms à cocher sur la feuille de match avant de faire appel à Ethan Mbappé. Mais l’entraîneur du PSG a également prouvé depuis le début de la saison qu’il savait faire de la place aux jeunes. Cette semaine, il l’a prouvé en titularisant El Chadaille Bitshiabu contre Strasbourg en Ligue 1 au Parc des Princes. Dimanche soir, dans un choc de la Ligue 1 face à Lens, Christophe Galtier a également donné du temps de jeu à Warren Zaïre-Emery. Autant d’éléments qui peuvent faire espérer à Ethan Mbappé des grands débuts chez les professionnels cette saison. Un évènement qui sera marquant pour le jeune milieu de terrain de 16 ans mais également pour son frère Kylian Mbappé qui n’attend que ça, tout comme le reste de la famille.