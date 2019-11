PSG : Un retour raté et une polémique, triste soirée pour Neymar...

Dans : PSG.

Son énième grand retour sous le maillot du Paris Saint-Germain était attendu avec une grande impatience par tout le public du Parc des Princes. Mais au final, Neymar a déçu ce vendredi soir contre le LOSC (2-0).

Alors que son club de la capitale a parfaitement fait le travail, en l’emportant tranquillement par deux buts d'écart grâce à des réalisations d’Icardi et de Di Maria, les deux hommes forts du moment au PSG, le Ney n’a pas vraiment brillé... De retour d’une blessure aux ischio-jambiers, l’international brésilien a paru emprunté physiquement. Logique après plus d’un mois passé à l’infirmerie, mais il n'a quand même jamais mis le danger dans la défense nordiste, avec zéro tir en 59 ballons touchés. Face à Lille, le Ney n’a pas donc pas gonflé ses bonnes statistiques du début de saison avec quatre buts en six matchs désormais.

Mais c’est plutôt sa sortie à la 65e minute de jeu qui interpelle. Remplacé par Mbappé, un autre revenant à Paris, le Brésilien a tracé tout droit dans son vestiaire sans passer saluer son entraîneur et ses coéquipiers. Un acte que le public parisien n’a pas trop apprécié, quelques sifflets descendant alors des travées du Parc. Si le Ney n’a rien fait de grave, sous le coup de la déception sûrement, il a toutefois affiché un mauvais visage… L'Auriverde aura donc à coeur de se rattraper dès mardi prochain face au Real Madrid lors de son premier match de la saison en Ligue des Champions.