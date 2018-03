PSG : Neymar et ses « fans », cette photo qui fait hurler Riolo

Dans : PSG, Ligue 1.

Le gratin du Paris Saint-Germain s’est rendu au chevet de Neymar au Brésil, et ça, Daniel Riolo ne le digère pas. Pour le consultant de RMC, les dirigeants parisiens n’ont toujours pas compris comment devait fonctionner un grand club, et Nasser Al-Khelaïfi a une nouvelle fois montré qu’il plaçait les joueurs au-dessus de tout. Alors quand il a vu le dirigeant qatari et Antero Henrique prendre la pause autour du Brésilien comme des groupies, le polémiste n’a même pas été surpris.

« Cette photo des dirigeants du PSG au Brésil avec Neymar ! C’est tellement minable ! Ils ne vont jamais rien comprendre. C’est terrible », a déploré Daniel Riolo, avant d’être relancé par un intervenant, qui stipulait que c’est Neymar qui va choisir le futur entraineur du PSG. « Il sera consulté ! Incroyable », a balancé le consultant, pour qui l’ancien barcelonais devrait rester un simple joueur, aussi talentueux et important soit-il.