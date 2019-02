PSG : Un retour de Rabiot ? La question ne se pose même pas à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

La fermeté d’Antero Henrique dans le dossier Adrien Rabiot est mise à l’épreuve, mais pour le moment, le Portugais ne craque pas et laisse le milieu de terrain en dehors du groupe professionnel pour les matchs. A l’heure où les problèmes s’accumulent à l’approche du match face à Manchester United, les solutions dans l’entrejeu sont moins nombreuses. Résultat, les consultants, journalistes et suiveurs du club de la capitale estiment qu’il serait temps au PSG de suivre l’avis de leur entraineur, et de ramener Adrien Rabiot dans le groupe pour la fin de la saison. Quitte à perdre un joueur contre zéro euro, autant qu’il aide son équipe à accomplir ses objectifs pour partir par la grande porte. Ce ne sera pas le cas, du moins pas tout de suite, car à une semaine du match face à MU, Thomas Tuchel a coupé court aux rumeurs en conférence de presse.

« Rien de nouveau sur Adrien. La situation est la même. Elle n’a pas changé », a simplement confirmé l’entraineur allemand du Paris Saint-Germain, pour qui il y a de grandes chances de devoir faire sans l’international français pour les prochaines semaines. En effet, si jamais il devait revenir à un moment dans le groupe, Adrien Rabiot souffrirait très probablement d’un gros manque de rythme, sa dernière rencontre remontant à début décembre et le déplacement à Belgrade en Ligue des Champions.