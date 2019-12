PSG : Un renfort pour faire exploser Paris, l'erreur fatale ?

Dans : PSG.

Thomas Tuchel ne réclame aucun joueur au mercato pour le Paris Saint-Germain. Et l'entraîneur allemand du club de la capitale a probablement une bonne raison pour cela.

Les supporters du PSG ont toujours le désir de voir leur équipe préférée se renforcer, la quête de la si désirée Ligue des champions étant une priorité. Mais pour ce marché hivernal des transferts, si des départs sont envisageables, on pense bien sûr à Edinson Cavani, Layvin Kurzawa ou bien encore Leandro Paredes, il semble très probable que Leonardo n’aura pas à s’activer, et Nasser Al-Khelaifi ne devra pas sortir son chéquier. Une situation inédite pour le Paris Saint-Germain mais qui se justifie par un effectif bien équilibré comme on l’a vu en cette fin d’année.

Le PSG a un effectif bien équilibré

Pour Dave Appadoo, fait signer un ou des joueurs en janvier serait un risque que les dirigeants ne doivent surtout pas prendre au moment où les planètes semblent en mesure de s’aligner pour le PSG. « Je trouve que le groupe se trouve une solidarité. Amener un autre joueur dans ce collectif pourrait être compliqué. C'est peut-être une solidarité avec une date de péremption mais elle existe bien. Sur les six prochains mois, il faut que le PSG vive avec ce groupe-là. Je pense sincèrement que si Paris continue comme ça, le club pourra envisager quelque chose de très grand cette saison », a confié, sur la chaîne L’Equipe, le journaliste. Il faut désormais savoir si pour préparer l'avenir, le Paris Saint-Germain ne doit cependant pas prendre des options en vue de la saison prochaine. Leonardo a seul la réponse, le directeur sportif brésilien étant le maître du mercato.