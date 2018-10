PSG : Un poste tout prêt pour Wenger, coup de chaud pour Henrique

Dans : PSG, Ligue 1.

Après plus de deux décennies de présence à Arsenal, Arsène Wenger a fini par passer la main l'été dernier, presque contraint et forcé par des dernières années plus difficiles sur le plan des résultats sportifs.

Cette fin plus délicate n’a pas terni son image auprès des décideurs parisiens, et ce au plus haut niveau. La preuve avec des entretiens qui se multiplient, à l’heure où le technicien alsacien a récemment fait savoir dans la presse allemande qu’il comptait bien retrouver un poste en janvier 2018. Le timing est précis, tout comme ses discussions avec Jean-Claude Blanc. Après une dernière réunion fructueuse, les deux hommes ont prévu de se revoir en novembre, annonce Paris United.

Une persistance qui met forcément la puce à l’oreille, surtout à l’heure où Antero Henrique ne fait plus vraiment l’unanimité auprès de la direction. Une sollicitation en tant que « directeur du football » serait à l’étude pour Arsène Wenger, qui se verrait ainsi proposer un poste prestigieux mais pas forcément décisionnaire dans un premier temps. Ensuite, tout pourrait changer à l’issue de la saison, avec l’éventuel remaniement annoncé, et notamment le départ du directeur sportif portugais, afin de faire place nette au Français. C’est en tout cas un scénario qui plait beaucoup au Qatar, dont l’Emir est fan de longue date de l’ancien coach d’Arsenal.