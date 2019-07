PSG : Un plan XXL imaginé pour envoyer Neymar au Real !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

Neymar va-t-il rejoindre le FC Barcelone au mercato ? Depuis près d’un mois, le débat est sans fin et chaque jour, de nombreux rebondissements tiennent en haleine les supporters des deux clubs. Ce dimanche, c’est une information surprenante mais à prendre en considération que The Independent, média généralement assez crédible, apporte. En effet, il est indiqué que le joueur brésilien du Paris Saint-Germain serait dans le viseur… du Real Madrid.

Le clan Neymar aurait ainsi évoqué avec le président madrilène Florentino Pérez la possibilité d’un échange entre Gareth Bale en plus d’une somme d’argent contre la star du PSG. Une option qui pourrait satisfaire toutes les parties selon le média, y compris le Gallois, plus que jamais sur le départ et qui fait officiellement partie des indésirables au Real Madrid, où Zinedine Zidane ne compte pas sur lui pour la saison à venir. Reste à voir si du côté du PSG, qui serait actuellement en réflexion, on est enclin d’accepter cette proposition. L’état physique de l’ancien joueur de Tottenham, régulièrement blessé ces dernières semaines, ne devrait pas manquer d’interpeller Thomas Tuchel et Leonardo…