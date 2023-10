PSG ‍: Un plan anti-Mbappé, Brest préfère en rire

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Prochain adversaire du Paris Saint-Germain dimanche en début d’après-midi, Brest rêve de créer l’exploit. Pour y parvenir, il faudra trouver la solution pour neutraliser Kylian Mbappé. A supposer que la recette miracle existe vraiment.

Après neuf journées de Ligue 1, Brest est sans doute la bonne surprise de ce début de saison. On s’attendait plutôt à voir les Brestois lutter pour le maintien, qui plus est après un mercato assez calme. Mais le pensionnaire du stade Francis-Le Blé occupe une très belle cinquième place au classement. C’est donc sans la moindre pression que le club breton s’apprête à recevoir le Paris Saint-Germain dimanche.

Les hommes d’Eric Roy se verraient bien réaliser l’exploit, à condition de neutraliser l’attaquant parisien Kylian Mbappé, auteur d’un nouvel exploit personnel contre le Milan AC (3-0) mercredi en Ligue des Champions. « Vous savez, Milan a très bien joué. C'était cohérent et puis ça a volé en éclats sur un coup de génie de Mbappé, a rappelé le coach brestois. Vous pouvez regarder Mbappé 100 fois, il va tellement vite que c'est compliqué. »

Brest va s'adapter

« Concentrons-nous déjà sur nous-mêmes, a conseillé Eric Roy. Si on arrive à faire le match qu'on souhaite faire, ce sera déjà bien. Le regret qu'on a sur les deux derniers matchs, c'est qu'on a donné les buts. C'est quelque chose qu'il ne faudra pas reproduire. » Reste à savoir quel plan de jeu sera adopté face au champion de France. Un pressing haut à l’image des Rossoneri en début de rencontre mercredi ?

« A l'arrivée, ça a fait 3-0, donc je ne sais pas, a plaisanté le technicien. Il faudra mettre nos valeurs, notre ADN, ce qu'on sait faire. Être proches les uns des autres, être capables par moments d'aller presser cette équipe et, comme ils confisquent le ballon, être hermétiques. Il faudra s'adapter aux situations, à l'histoire du match et essayer de leur poser des problèmes. On a aussi envie d'être acteurs, pas seulement figurants. » A noter que Brest n’a toujours pas perdu à domicile cette saison.