PSG : « Un peu d’optimisme c’est possible ? », le coup de gueule de Meunier

Ce lundi midi, lors du tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est tombé sur le grand Real Madrid. Pas de quoi inquiéter Thomas Meunier.

Unai Emery a-t-il la scoumoune au sein du club de la capitale française ? On dirait bien... Après avoir hérité du FC Barcelone dès les huitièmes de finale de la dernière C1, et le dénouement connu avec la fameuse remontada, le PSG va recroiser la route du Real Madrid, comme cela a été le cas lors de la phase de poules en 2015. Mais cette fois-ci, ce sera dans un match aller-retour à élimination directe. Face au double tenant du titre, Paris aura donc très fort à faire, même si le Real n'est que l'ombre de lui-même en cette première partie de saison. Si la plupart des spécialistes prédisent une défaite du PSG contre Madrid, Thomas Meunier, lui, y croit dur comme fer.

« Finale avant l’heure ! #tôtoutard #Icicestparis "Pourquoi on a la poisse comme ça ?!" Mais bordel un peu d’optimisme c’est possible ? On est pas en 128eme de finale de coupe de France. Faudra quand même passer par là si on veut aller au bout », a lancé, sur Twitter, le latéral droit du PSG, qui sait bien que le club francilien doit aborder ce genre de rencontre avec une grande ambition, et non pas avec la peur au ventre, s'il veut enfin remplir son objectif de remporter la Ligue des Champions. Unai Emery et Nasser Al-Khelaïfi aiment ce discours.