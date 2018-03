PSG : Un pacte secret entre Neymar et Daniel Alves

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Ce n'est pas secret, Daniel Alves et Neymar sont très proches, on a même dit que la signature de l'ancien joueur de la Juventus avait été fait lors du dernier mercato à la demande de Neymar, qui n'avait pourtant pas encore paraphé son engagement avec le Paris Saint-Germain. Les deux internationaux brésiliens se connaissent de longue date et s'apprécient, ce qui s'est vu sous le maillot du PSG. Alors, à la veille de l'importantissime rendez-vous entre le Paris SG et le Real Madrid, Daniel Alves a évoqué en conférence de presse cette relation amicale avec Neymar et le poids qu'aura l'absence de la star brésilienne face aux Merengue.

« Avec Neymar, le PSG est beaucoup plus fort, mais sans Ney, le PSG est encore fort, parce qu'on a d'autres joueurs. Soit on s'assied et on pleure, soit on se lève et on se bat. Et moi je choisis toujours la deuxième solution, a prévenu le défenseur du Paris Saint-Germain, qui a ensuite confié qu’il n’avait pas coupé le lien avec Neymar malgré le départ de ce dernier pour se faire opérer au Brésil. Avec Neymar on se parle tous les jours et on a convenu qu'on se retrouverait plus tard dans cette compétition. Je peux vous jurer que jusque-là, quand on fait un pacte, ça marche toujours. » Les supporters du Paris SG sont donc rassurés...