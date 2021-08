PSG : Un milieu prêt à claquer la porte d'ici le 31 août

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Les stars sont de retour au PSG, et cela va forcément avoir des conséquences sur le reste de l’effectif.

Des joueurs titulaires vont passer sur le banc, des remplaçants vont aller en tribunes, et des jeunes qui s’entrainaient avec les pros vont retourner vers les U19. Et cela peut être difficile à digérer pour certains. La preuve, depuis ce mercredi, Xavi Simons et Edouard Michut ne s’entrainent plus avec le groupe professionnel, histoire de faire un peu de place et d’éviter à Mauricio Pochettino d’avoir un groupe trop important à chaque séance. Si l’ancien barcelonais n’a pas bronché, le pur produit de la formation parisienne, n’a pas apprécié la rétrogradation. Le milieu de terrain de 18 ans, qui vient de prolonger jusqu’en juin 2025 avec le Paris SG, se pose des questions et le fait savoir. Ainsi, son entourage est allé à la rencontre des dirigeants pour expliquer, selon RMC, que le projet qui lui a été présenté à sa signature, n’était pas du tout appliqué.

En effet, Michut pensait se voir proposer une saison avec le groupe professionnel et quelques apparitions dans un groupe s’appuyant sur les jeunes. Avec le recrutement à son poste, l’ancien versaillais a bien compris qu’il suivrait la saison depuis les tribunes. Résultat, un départ dans les 10 prochains jours est désormais envisagé. Et pas forcément un prêt pour revenir plus fort. Un transfert définitif qui permettrait au PSG d’encaisser une somme intéressante sera aussi regardé, signe que les Titis ont toujours autant de mal à se faire leur place dans l’équipe première. A 18 ans, le jeune parisien aborde en tout cas des jours clés dans sa carrière, surtout que le Paris SG peine à lui assurer un temps de jeu ou au moins une place dans le groupe pro pour la saison à venir.