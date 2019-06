PSG : Un message secret de Neymar envoyé au Barça ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Neymar n'a pas assisté à la très large victoire du Brésil face au Pérou (5-0) samedi en Copa America, mais cela n'empêche pas la star brésilienne du Paris Saint-Germain de faire la Une de l'actualité ce dimanche. En effet, la possibilité de voir Neymar revenir au FC Barcelone a mis en transe la presse espagnole et le quotidien sportif catalan Sport affirme à sa Une que via un groupe WhatsApp qui le relie avec des joueurs du Barça, l'attaquant brésilien du PSG a fait savoir à ces derniers qu'il allait revenir lors de ce mercato et qu'il ne fallait pas s'inquiéter. « Soyez tranquilles, je viendrai » aurait fait savoir Neymar à ses interlocuteurs barcelonais.

En privé, le Brésilien semble être convaincu qu'une solution sera trouvée entre les dirigeants du FC Barcelone et l'Emir du Qatar, qui gère en priorité le dossier Neymar. Et si samedi le Paris SG a communiqué avec l'image de Neymar sur le lancement de la nouvelle collection Nike PSG Jordan, du côté du Barça on voit cela comme une petite provocation à l'heure où les éventuelles négociations n'ont pas débuté. Car pour Josep Bartolomeu, avant de lancer les discussions avec le Paris Saint-Germain, Neymar doit lui même faire savoir officiellement qu'il est prêt à quitter le PSG pour rejoindre le FC Barcelone. Tant que la star ne sera pas sortie de son mutisme sur ce dossier, le club catalan ne bougera pas une oreille.