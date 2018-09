PSG : Un mercato de folie en janvier ? Une recrue à 50 ME en approche

Dans : PSG, Mercato.

Le premier septembre passé, le PSG travaille déjà sur les prochaines fenêtres de transfert. Et cela signifie donc le mois de janvier, avec la volonté du club de la capitale française de se positionner sur le recrutement de joueurs très prometteurs. Depuis dimanche et les révélations de TF1, l’intérêt du champion de France pour Lucas Paqueta n’est plus un mystère. Le milieu offensif brésilien possède une clause libératoire à hauteur de 50 ME, et son club de Flamengo n’a aucune intention de transiger dessus.

Cela ne freine visiblement pas le PSG, puisque la version brésilienne de Fox Sports annonce qu’un accord est sur le point d’être trouvé pour la venue de Paqueta à Paris dès le mois de janvier 2019. Autant dire que le PSG souhaite rapidement griller la concurrence dans ce dossier, pour faire signer ce joueur de 21 ans qui a marqué les esprits au Brésil après une très bonne dernière saison, et même une présence dans une première liste de 35 joueurs de Tite pour la Coupe du monde 2018 en Russie.